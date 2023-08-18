0.5 % انخفاضا في الاستهلاك في القطاع الخاص بسبب الطقس

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وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين، شهد متوسط الاستهلاك الشهري في القطاع الخاص انخفاضا بنسبة 0.5% خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو، مقارنة بالربع الأول من هذا العام.وأرجع التقرير السبب في هذا الانخفاض إلى موجة الحر، حيث كان متوسط درجات الحرارة خلال الربع الأول من هذا العام أعلى من المعتاد، وهو ما تسبب في زيادة حجم شراء الملابس الربيعية بشكل مبكر، وانخفاض استهلاك السلع شبه المعمرة مثل الملابس في الربع الثاني من هذا العام.وأشار التقرير إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري في القطاع الخاص باستثناء المنتجات التي يتأثر حجم استهلاكها من الطقس، قد شهد زيادة بنسبة 0.2% في الفترة من أبريل وحتى يوليو، مقارنة بالربع الأول من هذا العام.وتوقع التقرير أن يتمتع الاستهلاك في القطاع الخاص بانتعاش بعد اختفاء العوامل المؤقتة، مثل الطقس، وبفضل زيادة التوظيف، وتباطؤ التضخم، وزيادة الودائع الأسرية، وتحسن ثقة المستهلكين، وتعافي سوق العقارات، وزيادة دخل أصحاب الأعمال الخاصة نتيجة لاستئناف الرحلات السياحية الجماعية بواسطة الصينيين إلى كوريا.