الحزب الحاكم يطلب من الحكومة تحديد يوم الثاني من أكتوبر كعطلة مؤقتة

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طلب حزب قوة الشعب الحاكم رسميا من الحكومة تحديد يوم الثاني من أكتوبر كعطلة مؤقتة، لتستمر عطلة عيد الحصاد "تشوسوك"، التي ستبدأ يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر وتمتد حتى الأول من أكتوبر، إلى يوم الثالث من أكتوبر الذي يصادف يوم التأسيس الوطني.وقال رئيس الحزب الحاكم "كيم كي هيون" في اجتماع للمجلس الأعلى للحزب عقد اليوم الاثنين إن الحزب طلب من الحكومة تعيين يوم الثاني من أكتوبر كعطلة مؤقتة، مشيرا إلى أن عيد تشوسوك هذا العام سيكون أول عطلة منذ تخفيض درجة خطورة وباء كورونا إلى المستوى الرابع.وأضاف أنه من المتوقع يؤدي هذا التعيين إلى زيادة الاستهلاك المحلي وتقليل وقت السفر خلال العطلة الممتدة.وإذا تم تحقيق هذا التعيين فسوف يتمكن أفراد الشعب الكوري من الاستمتاع بعطلة تمتد لـ6 أيام بدءا من يوم الثامن والعشرين من سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر القادم.