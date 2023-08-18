سيول قلقة من احتمال إعادة منشقين كوريين شماليين في الصين قسرا

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أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن قلقها من احتمال أن يتم إعادة منشقين كوريين شماليين مقيمين في الصين قسرا إلى كوريا الشمالية ضد إرادتهم، بعد رفع بيونغ يانغ قيودها الحدودية مع الصين.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "كو بيونغ سام" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الحكومة الكورية الجنوبية تأمل في أن يؤدي رفع القيود الحدودية إلى تحسن معيشة مواطني كوريا الشمالية وتحسن وضع حقوق الإنسان فيها.وشدد مجددا على ضرورة احترام إرادة المنشقين الكوريين الشماليين في الصين وعدم إعادتهم قسرا إلى كوريا الشمالية ضد إرادتهم.وقال المتحدث "كو" أن كوريا الشمالية وافقت على عودة مواطنيها من الخارج لأول مرة منذ جائحة كورونا، لكنه أضاف أنه يبدو أن كوريا الشمالية فتحت حدودها بشكل محدود.