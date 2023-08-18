1 من كل 3 شباب كوريين إيجابي بشأن الزواج

Photo : YONHAP News

تبين أن واحدا من بين ثلاثة شباب كوريين يعتقد أن الزواج أمر إيجابي.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته هيئة الإحصاءات الكورية مؤخرا على عدد من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عاما و34 عاما، قال 36% فقط من المشاركين في الاستطلاع إن الزواج أمر إيجابي، وذلك بانخفاض قدره 20% مقارنة بالاستطلاع السابق في عام 2013.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن السبب في عدم الزواج يرجع إلى النقص في تكلفة الزواج، وعدم الشعور بالحاجة للزواج، والأعباء المالية للولادة وتربية الأطفال.وشهد عدد الشباب الذين يؤيدون العيش سويا دون زواج زيادة مستمرة، حيث أعرب أكثر من 80% من الشباب عن تأييدهم للعيش سويا دون زواج.وأعرب أكثر من 50% من الشباب المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأنه ليس هناك حاجة لإنجاب أطفال حتى بعد الزواج، فيما أعرب 40% منهم عن نيتهم إنجاب أطفال دون زواج.وأكد 85% من المشاركين على ضرورة تقاسم الأعمال المنزلية بالتساوي بين الزوجين.وفيما يتعلق بالمسؤولية عن رعاية الوالدين المسنين، قال 60% منهم إن الأسرة والحكومة والمجتمع يجب أن تتحمل المسؤولية معا.