الحزب المعارض يرفع مشروع قانون يلزم حظر الواردات من فوكوشيما

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رفع الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مشروع قانون يمنع من إلغاء حظر واردات المنتجات الزراعية والبحرية من فوكوشيما.وقامت "لي سو يونغ" نائبة البرلمان للحزب المعارض الرئيسي اليوم الاثنين بطرح مشروع القانون المعدل الذي يقضي بالالتزام بحظر استيراد المنتجات الزراعية والبحرية من فوكوشيما.وبموجب هذا القانون، يتم حظر استيراد المنتجات الغذائية من الدول والمناطق التي تتعرض للمواد الإشعاعية من أجل حماية صحة المواطنين والبيئة.كما ينص القانون على حظر استيراد المنتجات البحرية التي يتم إنتاجها وصيدها في مياه الدول التي تصرف المواد الملوثة إشعاعيا في البحر.ويهدف القانون إلى الحفاظ على حظر استيراد المنتجات البحرية من فوكوشيما، وتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع المنتجات البحرية اليابانية.