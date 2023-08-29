كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن الجزء الثاني من مناورات أولتشي فريدوم شيلد

Photo : YONHAP News

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم أمس الاثنين الجزء الثاني من مناوراتهما العسكرية المشتركة "أولتشي فريدوم شيلد"، بعد اختتام الجزء الأول من التدريبات المشتركة في الفترة من الاثنين إلى الجمعة من الأسبوع الماضي.ووفقا للجيش الكوري، سيتم تنفيذ الجزء الثاني من التدريبات السنوية حتى يوم الخميس بمشاركة وحدات على مستوى فصيلة إلى لواء من قوات الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات مشاة البحرية.وسوف تشارك أيضا قوة الفضاء الأمريكية والوحدة التابعة لها في كوريا الجنوبية. وسوف تشهد التدريبات، التي تستمر أربعة أيام، حوالي 30 تدريبا ميدانيا متنوعا، وهو ما يعد أعلى بكثير مقارنة بالدورة الـ13 التي أجريت العام الماضي. ويعتقد المراقبون أن سيول وواشنطن قررتا زيادة عدد هذه التدريبات لتعزيز الاستعداد المشترك في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من جانب كوريا الشمالية.وسوف يشهد الجزء الثاني من تدريبات أولتشي فريدوم شيلد على وجه الخصوص، مشاركة الدول الأعضاء في قيادة الأمم المتحدة، بما في ذلك أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا العظمى واليونان وإيطاليا ونيوزيلندا والفلبين وتايلاند.وسوف تقوم لجنة الإشراف المحايدة التابعة للأمم بمراقبة التدريبات، والوفاء بالواجبات المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة. ومن المتوقع أن تشهد هذه التدريبات أيضا نشر أصول استراتيجية أمريكية، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية "بي 1 بي".