الرئيس يأمر الحكومة بتحقيق الاستقرار في الأسعار قبل عيد الحصاد

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أصدر الرئيس "يون صوك يول" تعليمات لرئيس الوزراء "هان دوك سو" ببذل قصارى جهده لتحقيق الاستقرار في أسعار المستهلكين قبل عطلة عيد الحصاد، "تشوسوك"، الشهر القادم.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" إن الرئيس أصدر هذه الأوامر خلال اجتماعه الأسبوعي مع رئيس الوزراء في المكتب الرئاسي، أمس الاثنين.وتعتقد الحكومة أن أسعار المستهلكين من المرجح أن ترتفع من نسبة 2% حاليا إلى 3% خلال الفترة من هذا الشهر إلى الشهر القادم عندما تبدأ عطلة "تشوسوك" اعتبارا من يوم 28 سبتمبر. وتتوقع الحكومة أن تقفز هذه الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الديزل والبنزين وضعف إنتاج المحاصيل نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت الشهر الماضي.وفي الوقت نفسه، قال المكتب الرئاسي إنه إلى جانب اجتماعهما الأسبوعي، أقام "يون" و"هان" مأدبة غداء تضمنت أطباقا من المأكولات البحرية.ويخطط المكتب الرئاسي لإدراج أطباق المأكولات البحرية يوميا لمدة أسبوع، بدءا من أمس الاثنين، في قائمة كافتيريا المكتب الرئاسي كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز استهلاك المنتجات السمكية.