رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري يجتمع مع كبير مسؤولي الدفاع في أستراليا

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التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي الجنرال "كيم صونغ كيوم" أمس الاثنين مع قائد قوات الدفاع الأسترالية الجنرال "أنغوس كامبل" في منطقة "يونغ سان" في سيول، أمس الاثنين.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، قام القائدان العسكريان بتقييم الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية حيث تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حاليا مناوراتهما العسكرية المشتركة أولتشي فريدوم شيلد.وناقش الجانبان أيضا التهديدات العسكرية الكورية الشمالية، بما في ذلك تهديداتها النووية والصاروخية، وإجراءات الرد على مثل هذه الاستفزازات، وسبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي.واتفق "كيم" و"كامبل" على وجهة النظر القائلة بأن الاستفزازات العسكرية غير القانونية والتهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية تشكل تهديدا ليس فقط لشبه الجزيرة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن أيضا للسلام والاستقرار العالميين.وأعرب الجنرال الكوري "كيم" عن امتنانه لمشاركة أستراليا في تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد"، كما أعرب عن أمله في أن يتعاون جيشا البلدين من خلال مختلف أنواع التدريبات والتبادلات العسكرية.