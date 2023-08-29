يون يصف الأيديولوجيا بأنها القيمة الأكثر أهمية وينتقد المعارضة ووسائل الإعلام

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وصف الرئيس الكوري "يون صوك يول" الأيديولوجيا بأنها "القيمة الأكثر أهمية التي يجب أن تسعى إليها أي دولة".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس خلال ورشة عمل لحزب قوة الشعب الحاكم في إنتشون، أمس الاثنين، حيث قال إن الأيديولوجيا هي الفلسفة التي يمكن أن تقود كوريا في الاتجاه الصحيح.وقال إن التعاون والتسوية مع أحزاب المعارضة أمر ممكن عندما تتجه في نفس اتجاه الحكومة، وألقى باللوم على البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، ووسائل الإعلام التي تدعمه، في بطء التقدم في تنفيذ الأهداف السياسية.كما انتقد الرئيس كتلة المعارضة لانتقادها رد حكومته على إطلاق اليابان للمياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، حيث قارن خطابهم بالادعاء بأن "واحد زائد واحد يساوي 100"، وقال إن الحكومة ليس لديها خيار سوى محاربتهم.ومضى الرئيس يون في انتقاد حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين"، وشبهها بـ"شركة معسرة" تعاني من "الاحتيال المحاسبي" وتتجه نحو العديد من المشروعات التي، إذا تم فحصها عن كثب، كانت مليئة بالتلاعب في الحسابات.