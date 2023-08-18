كوريا الجنوبية ودول أخرى تدين في اجتماع للأمم المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

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أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى إطلاق كوريا الشمالية الأخير لما زعمت أنه صاروخ فضائي يوم الخميس الماضي.وأصدرت "باك أون جين" مديرة إدارة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، تلك الإدانة أمس الاثنين خلال اجتماع لمجموعة العمل مفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة بشأن أمن الفضاء الخارجي، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة جينيف السويسرية. وقالت باك إن الاجتماع عقد لضمان السلام الآمن والمستدام في الفضاء، ولكن من المؤسف للغاية أن كوريا الشمالية اختارت المسار المعاكس. وأكدت مجددا أن إطلاق كوريا الشمالية لما يسمى "قمر استطلاع عسكري" باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، أمر غير قانوني، وأدانت بشدة النشاط غير القانوني لكوريا الشمالية باعتباره استخداما غير سلمي للفضاء الخارجي.ومن جانبه قال "إريك ديسوتيلز" وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، إن إطلاق كوريا الشمالية لقمر اصطناعي يقوض جهود المجتمع الدولي في مجال منع الانتشار النووي ويبتعد عن الهدف المشترك المتمثل في نزع السلاح. كما أدان ممثلو اليابان وألمانيا ونيوزيلندا عملية الإطلاق، مشيرين إلى أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وفي المقابل، رفض "هان تيه سونغ" سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جينيف، تلك الإدانات، قائلا إنها غير قانونية وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وأن كوريا الشمالية لن تلتزم بقرارات الولايات المتحدة وأتباعها.