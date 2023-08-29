يون يحضر حفل الذكرى السبعين على تأسيس قوات حرس السواحل

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن كوريا يمكن أن تنمو لتصبح "قوة بحرية جديدة" تقود السوق العالمية فقط عندما تدافع قوات حرس السواحل عن بحارها.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات أمس الاثنين في حفل أقيم عند بوابة "آرا صو هيه" في إنتشون، التي تقع إلى الغرب من العاصمة سيول، بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس قوات حرس السواحل، بحضور حوالي ألفي شخص.وفي معرض إشارته إلى أن الكوارث يمكن أن تحدث في أي وقت في البحر، قال يون إنه حتى أقل تأخير في الاستجابة يمكن أن يزيد من التهديد الذي تشكله الحوادث البحرية، ودعا إلى الاستعداد الكامل والاستجابات السريعة من قبل قوات حرس السواحل لحماية حياة الناس وسلامتهم في البحر.وتعهد الرئيس بتقديم الدعم الفعال لجهود إنشاء منصة معلومات بحرية تعتمد على التقنيات المتطورة، وأضاف أن ذلك النظام سيستخدم الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار والروبوتات وطائرات الاستطلاع، لتحليل البيانات وتوسيع تغطيتها بهدف تحسين قدرات الاستجابة.وقال المكتب الرئاسي إن الحفل هو الأول الذي يحضره يون بمناسبة تأسيس قوات حرس السواحل منذ توليه منصبه.