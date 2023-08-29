الكوريون الشماليون يعودون لأول مرة برا إلى وطنهم من الصين منذ بداية كورونا

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عاد أكثر من 300 كوري شمالي إلى وطنهم من مدينة حدودية صينية أمس الاثنين.ووفقا لمصادر مطلعة، غادر ما بين 300 إلى 400 كوري شمالي مدينة "داندونغ" في شمال شرق الصين إلى مدينة "شين وي جو" الكورية الشمالية عبر الحدود البرية أمس الاثنين، على متن حوالي عشر حافلات منذ الصباح.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها كوريون شماليون إلى ديارهم عن طريق النقل البري منذ أن أغلقت كوريا الشمالية حدودها مع الصين في يناير 2020 بسبب جائحة كورونا.وقالت المصادر إنه من المرجح أن يعود حوالي 100 كوري شمالي من "داندونغ" اليوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي ألف بحلول نهاية هذا الأسبوع.وأضافت أن الكوريين الشماليين العائدين إلى ديارهم هذا الأسبوع يشملون عددا من الطلاب والمسؤولين الحكوميين والعاملين في التجارة والمرضى، وقد تجمعوا في "داندونغ" قبل أسبوع تقريبا للعودة إلى ديارهم.وسوف يخضع أولئك الكوريون الشماليون العائدون للحجر الصحي لمدة أسبوع في "شين وي جو" قبل التوجه إلى بيونغ يانغ.