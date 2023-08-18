الزعيم الكوري الشمالي ينتقد قادة كوري الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

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انتقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ووصفهم بأنهم "زعماء عصابات"، وحذر من المناورات العسكرية المشتركة بين البلدان الثلاثة.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء، أدلى "كيم" بهذه التصريحات في خطاب بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية أمس الاثنين، أقيم في مقر قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الشعبي الكوري الشمالي.وانتقد "كيم" ما أسماه بـ"اجتماع زعماءالعصابات" في الدول الثلاث، الذي أعلنوا فيه عن تدريبات عسكرية ثلاثية منتظمة، موجها انتقادات واضحة إلى قمة "كامب ديفيد" الأخيرة، في حين أشار إلى كوريا الجنوبية باسم "جمهورية كوريا" لأول مرة.وقال"كيم" إن مياه شبه الجزيرة الكورية أصبحت الأكثر اضطرابا في جميع أنحاءالعالم، مع خطر نشوب حرب نووية بسبب مناورات المواجهة المتهورة التي تقوم بها الولاياتالمتحدة والقوات المعادية.وأضاف أن الوضع الحالي يتطلب من القوات البحرية الحفاظ علىالاستعداد الحربي واليقظة القتالية المستمرة.وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم استمع بعد ذلك إلى خطة للعمليات العسكرية من قبل قائد بحري، ثم طرح سياسة تكتيكية تشغيلية بحرية مستقلة من أجل التغلب بشكل مطلق على الأعداء من خلال هجمات استباقية صارمة.