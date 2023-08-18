656.9 تريليون وون حجم ميزانية الحكومة الكورية للعام القادم

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بلغ حجم مشروع ميزانية الحكومة الكورية للعام القادم، الذي تم تحديده من خلال إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، 656 تريليونا و900 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 486 مليارا و600 مليون دولار.ويحتوي مشروع الميزانية على مخصصات لتعزيز رفاهية الضعفاء اجتماعيا في مقابل تخفيض كبير في ميزانية قطاع البحث والتطوير والإعانات، وزيادة الميزانية الخاصة بقضية المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما اليابانية، ومكافحة الجرائم العشوائية.وزاد إجمالي الإنفاق في مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم بـ18 تريليونا و200 مليون وون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.8% مقارنة مع ميزانية العام الجاري.وأوضح "تشو كيونغ هو" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية أن زيادة الإنفاق بنسبة 2.8% تعد الأقل منذ عام 2005 الذي بدأ فيه تسجيل الإحصاءات المالية، كما أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2016 التي يتم فيها إجراء زيادة في الإنفاق عند مستوى 2%.وأشارت الحكومة الكورية إلى توقعاتها بأن يصل إجمالي إيرادات العام القادم إلى 612 تريليون وون، بانخفاض 2.2% مقارنة بهذا العام، وقالت إنها أجرت دراسة جدوى لجميع المشروعات من أجل تنفيذ إعادة هيكلة للإنفاق بحوالي 23 تريليون وون، حيث خفضت النفقات الخاصة بالبحث والتطوير والإعانات، وقررت بدلا من ذلك زيادة ميزانية رفاهية الضعفاء اجتماعيا.وتنوي الحكومة الكورية ضخ 19 تريليونا و400 مليار وون لدعم طبقة محدودي الدخل، كما تخطط لضخ 22 تريليونا و800 مليار وون في زيادة فرص العمل لكبار السن إلى جانب تقديم خدمة رعاية الأطفال إلى الأمهات العاملات.وخصصت الحكومة 528 مليارا و100 مليون وون من الميزانية في قضية تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما اليابانية، بما في ذلك منع ركود الاستهلاك، كما خصصت 200 مليار وون لدعم صيادي الأسماك.وتخطط الحكومة لزيادة الدعم المخصص لمواجهة مشكلة المخدرات، بما في ذلك زيادة التحقيقات وأجهزة المراقبة ومراكز إعادة التأهيل، مع مضاعفة الميزانية الخاصة بمكافحة الجرائم العشوائية مقارنة مع هذا العام.وقد تجاوزت الميزانية الخاصة بالصحة والرفاهية والتوظيف مستوى 200 تريليون لتبلغ 242 تريليونا و800 مليار وون. وزادت الميزانية الخاصة بالدبلوماسية والتوحيد بنسبة 19.5% مقارنة مع هذا العام لتسجل أعلى زيادة، بينما انخفضت الميزانية الخاصة بالبحث والتطوير بنسبة 16.6% مقارنة مع هذا العام لتسجل أكبر انخفاض.