كوريا تشهد أمطارا متفرقة حتى نهاية الأسبوع

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ستشهد مختلف أنحاء كوريا الجنوبية أمطارا متفرقة بشكل مستمر، حتى نهاية هذا الأسبوع.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الثلاثاء إن المناطق الجنوبية من البلاد ستشهد زخات من الأمطار يومي الأربعاء والخميس، مع تحرك كتلة من الهواء البارد والجاف من الغرب نحو الجنوب، بينما يوسع مرتفع شمال المحيط الهادئ من قوته غربا.ومن المتوقع أن يتراوح معدل هطول الأمطار بين 80 و150 ملليمترا على بوسان وأولسان ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ حتى يوم الخميس، في حين من المتوقع أن تشهد مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ ومدينة كوانغ جو ومقاطعة جنوب جولا ما بين 50 و120 ملليمترا من الأمطار. ومن المتوقع أن تشهد سيول وإنتشون والأجزاء الغربية من مقاطعة كيونغ كي ما بين 20 إلى 60 ملليمترا من الأمطار.وقد تشهد بوسان وأولسان والسواحل الجنوبية في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ أكثر من 200 ملليمتر من الأمطار. ولا يزال الطقس في كوريا متغيرا إلى حد كبير نظرا لأن ثلاثة أعاصير تتحرك في وقت واحد، بما في ذلك الإعصار "هايكوي" الذي مر عبر المياه شمال غربي غوام اعتبارا من الساعة 9 من صباح أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن يدخل الإعصار إلى المياه على بعد 310 كيلومترات من الغرب إلى الشمال الغربي من محافظة أوكيناوا اليابانية في الساعة 3 من مساء يوم الأحد القادم. وإذا تحرك الإعصار هايكوي شمالا واجتمع مع مرتفع شمال المحيط الهادئ، فمن الممكن أن تشهد كوريا الجنوبية رياحا قوية وأمطارا في مناطقها الجنوبية اعتبارا من يوم الجمعة وفي جميع مناطقها يوم الأحد.