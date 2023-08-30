الحكومة الكورية تضاعف ميزانية دعم أوكرانيا في عام 2024 بثماني مرات

Photo : YONHAP News

زادت حكومة الكورية الجنوبية بشكل كبير من ميزانيتها لعام 2024 لدعم أوكرانيا في محاولة للمساعدة في جهود إعادة الإعمار بعد الحرب وتوفير المزيد من الفرص للشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في مثل هذه المشروعات.ووفقا لخطة ميزانية الحكومة لعام 2024 التي صدرت أمس الثلاثاء، خصصت الحكومة 520 مليار وون، أي حوالي 400 مليون دولار أمريكي، للإنفاق المتعلق بأوكرانيا، بزيادة تزيد عن ثمانية أضعاف مقارنة بحوالي 63 مليار وون لهذا العام.وسوف يذهب نصف هذا المبلغ في المساعدات الإنسانية للدولة التي مزقتها الحرب، بما في ذلك توفير إمدادات طبية، في حين سيتم ضخ حوالي 130 مليار وون عبر الوكالات الدولية و130 مليار وون أخرى لإعادة الإعمار.كما قامت الحكومة برفع ميزانية المساعدة التنموية الرسمية بمقدار 2 تريليون وون للعام القادم إلى 6.5 تريليون وون، لتحقق في مرحلة مبكرة هدفها المتمثل في توسيع تلك الميزانية إلى 6.2 تريليون وون بحلول عام 2030.وخصصت الحكومة أكثر من 1.9 تريليون وون من المساعدات لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وإفريقيا مقارنة بمبلغ 1.35 تريليون وون هذا العام، في ضوء الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه المناطق.