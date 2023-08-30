كوريا والصين تعقدان أول اجتماع مباشر منذ 3 أعوام للجنة الاقتصادية المشتركة

Photo : YONHAP News

اتفق المسؤولون الحكوميون في كوريا الجنوبية والصين على الحفاظ بشكل ثابت على سلاسل التوريد المتشابكة في بلديهما، وذلك خلال أول اجتماع مباشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين منذ ثلاثة أعوام.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن النائب الثاني لوزير الخارجية "أوه يونغ جو" ونائب وزير التجارة الصيني "لي فاي"، قد توصلا إلى ذلك الاتفاق خلال الاجتماع السابع والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين كوريا الجنوبية والصين الذي عقد في بكين أمس الثلاثاء. واتفق الجانبان على وجهة نظر مفادها أن البلدين بحاجة إلى الحفاظ على سلاسل التوريد مستقرة من خلال منع العوامل المحتملة التي قد تسبب اضطرابات.وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق المسؤولان على تعزيز التعاون الثنائي من خلال تنشيط مختلف الهيئات الاستشارية الاقتصادية بين البلدين.ويخطط الجانبان للبدء بعقد محادثات على مستوى مدير حول التعاون الاقتصادي خلال هذا العام لمناقشة إجراءات المتابعة. وسوف يقود هذه المحادثات المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية الثنائية في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، والمدير العام للشؤون الآسيوية في وزارة التجارة الصينية. وسوف يشهد ذلك الاجتماع أيضا مشاركة الوزارات ذات الصلة، بما في ذلك وزارات الصناعة والثقافة والعلوم.