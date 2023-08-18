عدد المواليد الجدد في كوريا يسجل أقل مستوياته في يونيو

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سجل عدد المواليد الجدد ومعدل الخصوبة الكلي في كوريا الجنوبية أقل مستوياته على الإطلاق في شهر يونيو الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر يونيو الماضي 18 ألفا و615 طفلا، بانخفاض نسبته 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ أن بدأ إعداد الإحصاءات الشهرية ذات الصلة في شهر يونيو من عام 1981.وبهذا يكون عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية قد ظل يشهد انخفاضا لـ90 شهرا متتالية، منذ شهر ديسمبر من عام 2015.وأشار التقرير إلى أن معدل الخصوبة الكلي، وهو متوسط عدد المواليد المتوقع لكل امرأة خلال فترة حياتها الإنجابية، قد بلغ 0.7 طفل في الربع الثاني من هذا العام، مسجلا بذلك أقل مستوياته على أساس الربع الثاني.كما أشار التقرير إلى أن معدل المواليد الخام، وهو عدد المواليد الجدد لكل ألف من السكان، بلغ 4.4 مولود في يونيو، بانخفاض مقداره 0.1 طفل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما عدد الوفيات فبلغ 26 ألفا و820 حالة وفاة في يونيو، بزيادة نسبتها 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبهذا، يكون عدد سكان كوريا الجنوبية قد شهد انخفاضا بمقدار 8 آلاف و205 في يونيو.