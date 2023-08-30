الولايات المتحدة تؤكد مجددا استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تظل منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية على الرغم من وصف زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بأنهم "زعماء عصابات".جاء ذلك في تصريحات أدلت بها "كارين جان بيير" المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي دوري أمس الثلاثاء، عندما سئلت عن تصريحات كيم، التي انتقد فيها التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ووصف قادة الدول الثلاث بأنهم "زعماء عصابات".ورغم امتناعها عن الرد على تلك التعليقات بشكل مباشر، فقد شددت المتحدثة الأمريكية على أن الولايات المتحدة ظلت تكرر مرات عديدة أن خطوط الاتصال مع كوريا الشمالية لا تزال مفتوحة.وفي خطاب احتفالي بمناسبة يوم البحرية لكوريا الشمالية أول من أمس الاثنين، انتقد كيم قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ووجه انتقادات واضحة إلى قمة كامب ديفيد الأخيرة التي تم فيها الإعلان عن إجراء مناورات عسكرية منتظمة بين الدول الثلاث.