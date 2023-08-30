يون يلتقي بمسؤول إماراتي لبحث العلاقات الثنائية

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التقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" مع مسؤول إماراتي أمس الثلاثاء، حيث ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية.وبحسب المكتب الرئاسي الكوري، عقد يون اجتماعا مع "خلدون خليفة المبارك" رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي، على الغداء.وخلال الاجتماع، قال يون إن العلاقات بين البلدين تطورت بسرعة في العام الماضي، وأعرب عن أمله في أن تتطور إلى مستوى أعلى. كما أشار يون إلى أن الاتفاقيات المختلفة التي تم التوصل إليها خلال زيارته الرسمية إلى الإمارات في يناير الماضي قد تم تنفيذها بسلاسة، وأعرب عن امتنانه لكرم الضيافة الإماراتي خلال تلك الزيارة. وردا على ذلك، اقترح المسؤول الإماراتي أن يقوم البلدان بتعميق مشاركتهما الاستراتيجية، لا سيما في مجالات الطاقة النووية والتقليدية والنظيفة، والاقتصاد والاستثمار، والدفاع والتكنولوجيا الدفاعية.وقال المكتب الرئاسي إن "خلدون المبارك" اقترح أيضا أن تقوم الدولتان بإجراء بحث وتطوير بشكل مشترك واستكشاف طرق لدخول الأسواق الخارجية في مجالات الهيدروجين والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.واتفق الجانبان على مواصلة التبادلات رفيعة المستوى وتعزيز التعاون في القضايا الثنائية والعالمية.