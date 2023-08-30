وزير الدفاع الكوري يلتقي بقائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية

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التقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" مع قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية في سيول أمس الثلاثاء، لمناقشة سبل تعزيز قوة الردع الأمريكي الموسع.وخلال الاجتماع مع الجنرال "أنتوني كوتون"، قال الوزير "لي" إن التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وقدم "لي" الشكر إلى "كوتون" على جهود قيادته لتعزيز وضع الردع للتحالف بين البلدين، وأشار إلى أهمية تعزيز الردع الموسع من خلال المجموعة الاستشارية النووية التي تم إطلاقها مؤخرا بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة بين قائدي البلدين في شهر أبريل الماضي.كما طلب الوزير الكوري اهتمام القيادة ونصيحتها فيما يتعلق بخطة كوريا الجنوبية لإنشاء قيادة استراتيجية لردع التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.ومن جانبه، قال "كوتون" إن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وموقفهما الدفاعي المشترك صار أقوى من أي وقت مضى، وأكد من جديد على الالتزام الأمني الأمريكي الصارم تجاه كوريا الجنوبية.وقالت الوزارة إن القائد الأمريكي تعهد أيضا ببذل جهود لتعزيز الالتزام الأمريكي بالردع الموسع، بما في ذلك تعزيز الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.