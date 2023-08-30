الحكومة الكورية تعيد كتابة خطة تنمية منطقة سيه مان كُم

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قررت الحكومة الكورية إصلاح خطة التنمية الأساسية للأراضي الرطبة المستصلحة في منطقة "سيه مان كُم" في مقاطعة شمال جولا لاستخدام المنطقة بشكل أكثر ملاءمة.ووفقا لمصادر حكومية، أصدر رئيس الوزراء "هان داك سو" تعليمات إلى وزارة الأراضي ووكالة التنمية والاستثمار في "سيه مان كُم" أمس الثلاثاء، بإعادة كتابة خطة التنمية من الصفر. وطلب رئيس الوزراء من وزير الأراضي "وان هي ريونغ" إعادة كتابة الخطة حتى تتمكن من جلب حيوية فعلية لاقتصاد مقاطعة شمال جولا.وجاءت هذه التعليمات وسط انتقادات للتغييرات المتكررة في التكلفة الإجمالية للمشروع والنزاعات حول الاختصاص القضائي على الرغم من الاستثمارات الكبيرة، بما في ذلك مبلغ 6.6 تريليون وون، أي حوالي 5 مليارات دولار أمريكي، من الأموال الخاصة، منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول" في العام الماضي.وبموجب التعليمات، تخطط وزارة الأراضي لإجراء دراسة على الفور للنظر في جدوى خطط رأس المال الاجتماعي، وتهدف لاستكمال تلك الدراسة في النصف الأول من العام القادم، وإعادة كتابة الخطة الأساسية قبل نهاية عام 2025.وقال مسؤول إن هذه الخطوة لا علاقة لها بالفشل الأخير في المخيم الكشفي العالمي الذي حدث ذلك في الموقع.