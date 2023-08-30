يون يلتقي نائبا أمريكيا ويدعو لدعم التعاون بين سيول وواشنطن وطوكيو

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" مع السيناتور الأمريكي "تود يونغ" أمس الثلاثاء، حيث دعا إلى دعم الحزبين في الكونغرس الأمريكي من أجل تنمية مستقرة للتعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وقال المتحدث الرئاسي "لي دو وان" في تصريحات مكتوبة أمس الثلاثاء إن يون ويونغ تبادلا الآراء حول العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتحالف والتعاون الاقتصادي الثنائي. يذكر أن يونغ هو الرئيس المشارك الجديد للتجمع الكوري في مجلس الشيوخ، وهو تحالف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يسعى إلى تعزيز وتعزيز العلاقات بين البلدين.وخلال الاجتماع الذي عُقد في المكتب الرئاسي، رحب يون بالسيناتور الأمريكي في زيارته الأولى لكوريا الجنوبية، وشكره على إبداء الاهتمام والدعم الكبيرين لتطوير التحالف الثنائي.وفي معرض إشارته إلى أن القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في كامب ديفيد فتحت حقبة جديدة للتعاون الثلاثي، قال يون إن كوريا الجنوبية ستواصل لعب دور قيادي في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.ومن جانبه قال السيناتور "يونغ" إنه سيواصل القيام بدور نشط في تطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.