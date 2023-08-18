الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

1.6 % انخفاضا في عدد الطلاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة الكورية

Write: 2023-08-30 15:00:48Update: 2023-08-30 15:17:52

1.6 % انخفاضا في عدد الطلاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة الكورية

Photo : YONHAP News

بلغ إجمالي عدد الطلاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في كوريا الجنوبية هذا العام 5 ملايين و780 ألفا، بانخفاض نسبته 1.6% مقارنة بالعام الماضي.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم ومعهد تطوير التعليم اليوم الأربعاء، بلغ عدد الطلاب في رياض الأطفال حوالي 520 ألفا هذا العام، بانخفاض نسبته 5.6% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن عدد الطلاب في المدارس الابتدائية شهد انخفاضا بنسبة 2.3%، ليصل إلى 2.6 مليون، فيما بلغ عدد الطلاب في المدارس المتوسطة مليونا و320 ألفا، بانخفاض 1.6%.
أما عدد الطلاب في المدارس الثانوية فسجل زيادة بنسبة 1.3% هذا العام، ليصل إلى مليون و270 ألفا.
وقال التقرير إن إجمالي عدد المدارس في البلاد بجميع مستوياتها بلغ 20 ألفا و605، بانخفاض مقداره 91 روضة ومدرسة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;