1.6 % انخفاضا في عدد الطلاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة الكورية

Photo : YONHAP News

بلغ إجمالي عدد الطلاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في كوريا الجنوبية هذا العام 5 ملايين و780 ألفا، بانخفاض نسبته 1.6% مقارنة بالعام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم ومعهد تطوير التعليم اليوم الأربعاء، بلغ عدد الطلاب في رياض الأطفال حوالي 520 ألفا هذا العام، بانخفاض نسبته 5.6% مقارنة بالعام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد الطلاب في المدارس الابتدائية شهد انخفاضا بنسبة 2.3%، ليصل إلى 2.6 مليون، فيما بلغ عدد الطلاب في المدارس المتوسطة مليونا و320 ألفا، بانخفاض 1.6%.أما عدد الطلاب في المدارس الثانوية فسجل زيادة بنسبة 1.3% هذا العام، ليصل إلى مليون و270 ألفا.وقال التقرير إن إجمالي عدد المدارس في البلاد بجميع مستوياتها بلغ 20 ألفا و605، بانخفاض مقداره 91 روضة ومدرسة.