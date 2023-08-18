تضمين سجلات العنف المدرسي في امتحانات الجامعات بدءا من عام 2026

Photo : YONHAP News

تقرر تضمين سجلات العنف المدرسي بشكل إلزامي في امتحانات القبول في الجامعات بدءا من عام 2026، استجابة للمطالبة بالقضاء على العنف المدرسي.وجاء هذا القرار في مواصفات امتحانات القبول في الجامعات لعام 2026 التي كشف عنها المجلس الكوري للتعليم الجامعي اليوم الأربعاء، حيث ستقوم كل جامعة بتحديد طريقة تضمين سجلات العنف المدرسي في امتحاناتها بشكل مستقل، وسوف يتم الكشف عنها حتى نهاية شهر أبريل من العام القادم.وقامت وزارة التعليم والمجلس الكوري للتعليم الجامعي بتوزيع مبادئ توجيهية على المدارس بشأن تضمين سجلات العنف المدرسي. وبموجب المبادئ التوجيهية، سيتوجب على المدارس تسجيل الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الطلاب مرتكبي العنف المدرسي في سجلات الطلاب.وكانت 147 جامعة من بين 196 جامعة في جميع أنحاء البلاد قد قالت إنها سوف تقوم بتضمين سجلات العنف المدرسي في امتحاناتها لعام 2025.