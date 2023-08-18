بدء تخفيض مستوى خطورة وباء كورونا في كوريا إلى الدرجة الرابعة

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من المقرر أن يتم تخفيض مستوى خطورة وباء كورونا في كوريا الجنوبية من الدرجة الثانية حاليا إلى الدرجة الرابعة، أي لمستوى الإنفلونزا العادية، اعتبارا من الغد الخميس، على أن يتم الحفاظ على إلزامية ارتداء الكمامات في المستشفيات ومرافق رعاية المسنين لفترة من الزمن، من أجل حماية صحة المسنين والمرضى ذوي المناعة المنخفضة.ويجيء ذلك فيما شهد عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا اتجاها نزوليا للأسبوع الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 264 ألفا و305 حالات في الأسبوع الرابع من شهر أغسطس، بانخفاض نسبته 9.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة مستوى 30 ألف حالة، بانخفاض مقداره أكثر من 10 آلاف حالة عما كان عليه قبل أسبوعين.