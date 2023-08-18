الحكومة الكورية تنظر في تغيير المصطلح المتعلق بمياه فوكوشيما الملوثة

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وسط الجدل المثار بشأن المصطلح المتعلق بالمياه الملوثة التي يتم حاليا تصريفها من محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية، قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن الحكومة ستنظر في تغييرهذا المصطلح.جاء ذلك في جلسة حول السياسات الحكومية عقدتها اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات اليوم الأربعاء، حيث أعرب رئيس الوزراء "هان" عن اعتقاده بأنه يمكن تسمية المياه التي يتم تصريفها من محطة فوكوشيما بالمياه الملوثة المعالجة بالمعايير الدولية، أو المياه الملوثة المعالجة عبر جهاز "ألبس".وشدد على أنه ما هو واضح هو أن اليابان لا تقوم بتصريف "مياه ملوثة" إشعاعيا من محطة فوكوشيما، موضحا أن الادعاء بأن تلك المياه الملوثة تعد بمثابة قنبلة نووية ليس صحيحا منطقيا.