كوريا الشمالية تطلق صاروخيْن باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخيْن باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في رسالة نصية للصحفيين مساء أمس الأربعاء إنها رصدت عمليات إطلاق من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ.ويقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل تفاصيل المقذوفات التي تم إطلاقها بين حوالي الساعة 11:40 و11:50 من مساء أمس.جاء ذلك في الوقت الذي كان فيه الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي ينفذان مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" السنوية في شبه الجزيرة الكورية لليوم العاشر، مع تدريب جوي مشترك فوق شبه الجزيرة في وقت سابق من يوم أمس شاركت فيه قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 1 بي".وقد أدانت كوريا الشمالية تلك التدريبات السنوية ووصفتها بأنها "تدريبات على غزوها".