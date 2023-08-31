النيابة تطلب إصدار مذكرة لاحتجاز محقق بحري سابق قبل محاكمته

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طلب المدعون في النيابة العسكرية إصدار مذكرة اعتقال احتياطية بحق العقيد "بارك جونغ هون" الذي ترأس وحدة التحقيق التابعة لقوات مشاة البحرية التي حققت في وفاة جندي من مشاة البحرية في الشهر الماضي خلال عمليات إنقاذ ضحايا الأمطار الموسمية.وقالت وزارة الدفاع إن النيابة قدمت الطلب إلى المحكمة العسكرية العامة أمس الأربعاء، نظرا لخطورة القضية والمخاوف من أن "بارك" قد يدمر الأدلة.وقال ممثلو النيابة إن "بارك" رفض مرارا وتكرارا الخضوع للاستجواب بعد حجز موعد للتحقيق معه بتهم "العصيان" المتعلقة بتحقيق داخلي في وفاة العريف "تشيه سو كيون".وبعد قيادة التحقيق في وفاة "تشيه"، والذي قرر أن الإهمال المهني من قبل قائد الفرقة أدى إلى الوفاة، قام "بارك" بتسليم النتائج إلى الشرطة على الرغم من صدور أمر بالتأجيل، مما أدى إلى توجيه تهمة العصيان إليه.وقد رفض "بارك" أمر الاستدعاء للاستجواب أمام النيابة العسكرية، ودعا بدلا من ذلك إلى إعادة النظر في نزاهة التحقيق.