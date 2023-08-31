النيابة تتهم 27 شخصا بتهريب مخدرات بقيمة تزيد عن 4 مليارات وون

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قدم المدعون في النيابة العامة 27 شخصا للمحاكمة لقيامهم بتهريب مخدرات تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات وون إلى كوريا من تايلاند، وقاموا بتوزيع تلك المواد في الملاهي الليلية في سيول.وقال مكتب النيابة العامة الإقليمي لمدينة "إنتشون" أمس الأربعاء إنه وجه الاتهام إلى 25 شخصا بتهمة انتهاك قانون العقوبات المشددة لجرائم عنف محددة، كما اتهمت النيابة اثنين آخرين دون احتجاز فعلي.ويُتهم هؤلاء بتهريب حوالي 17 ألف غرام من مخدر الكيتامين والإكستاسي، أو عقار النشوة، بين ديسمبر 2021 والشهر الماضي عبر مطار "إنتشون" الدولي من تايلاند، وذلك بعد إخفاء المواد في ملابسهم الداخلية. وقد قُدرت قيمة المواد بحوالي 4.3 مليار وون.وتبين أن كمية الكيتامين التي جلبتها المجموعة إلى البلاد تكفي لتعاطي 340 ألف شخص.ووجد المدعون أن الأفراد الـ 27 أصبحوا شركاء في أثناء كونهم موظفين أو عملاء في الملاهي الليلية في منطقة "كانغ نام" الثرية في سيول.