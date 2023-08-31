كوريا الشمالية تقول إن مناوراتها النووية استجابة للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية

Photo : YONHAP News

قالت كوريا الشمالية إن إطلاق صاروخيْن باليستيين مساء أمس الأربعاء كان بمثابة تدريب نووي تكتيكي للاحتجاج على المناورات الجوية المشتركة فوق شبه الجزيرة الكورية التي أجريت في وقت سابق من يوم أمس، وشاركت فيها قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 1 بي".ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي تديرها الدولة، اليوم الخميس عن هيئة الأركان العامة قولها إنه من خلال إجراء التدريبات الجوية المشتركة، كشفت سيول وواشنطن للعالم عن عزمهما شن هجمات نووية استباقية ضد كوريا الشمالية.وزعمت هيئة الأركان العامة أنه ردا على ذلك، أجرت الوحدة التكتيكية المسلحة نوويا التابعة للجيش الشعبي الكوري الشمالي، تدريبا يوم الأربعاء بصواريخ باليستية تكتيكية، وذلك لمحاكاة سيناريوهات القضاء على معاقل القيادة الرئيسية والمطارات التابعة للجيش الكوري الجنوبي.وقالت هيئة الأركان العامة إن المقذوفات أُطلقت من مطار بيونغ يانغ الدولي وانفجرت بدقة على ارتفاع محدد مسبقا يبلغ 400 متر فوق الجزيرة المستهدفة.