اليابان تؤكد سقوط الصاروخين الكوريين الشمالين خارج منطقتها الاقتصادية

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قالت اليابان إن الصاروخين الباليستيين الذين أطلقتهما كوريا الشمالية مساء أمس الأربعاء، قد سقطا خارج منطقتها الاقتصادية الخاصة.وصرحت وزارة الدفاع اليابانية بأن كوريا الشمالية أطلقت تلك الصواريخ في حوالي الساعة 11:38 مساء و11:46 مساء، على التوالي، باتجاه البحر الشرقي.وقالت إن أحد الصاروخين طار لمسافة 350 كيلومترا، بينما قطع الآخر 400 كيلومتر، ويقدر أقصى ارتفاع لهما بحوالي 50 كيلومترا.كما أوضح تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن كوريا الشمالية تسعى على ما يبدو إلى إظهار قدراتها الهجومية على استهداف مقر "غيريونغ ديه" العسكري الكوري الجنوبي في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".ولم تحدد طوكيو بعد ما إذا كانت عمليات الإطلاق قد تسببت في أي ضرر، مشيرة إلى أنها ما زالت تقوم بجمع المعلومات ذات الصلة.وقد نددت الحكومة اليابانية باستفزازات كوريا الشمالية، بما في ذلك سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، ووصفتها بأنها تهديد للسلام والاستقرار في اليابان والمناطق المجاورة لها والمجتمع الدولي، قبل أن تقدم احتجاجا قويا في هذا الشأن إلى بيونغ يانغ.