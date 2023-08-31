كوريا الجنوبية تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخيْن باليستيين

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أعلنت هيئة الأركان المشتركة في سيول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء.وقالت هيئة الأركان المشتركة اليوم الخميس إنها رصدت إطلاق صاروخيْن باليستيين من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ إلى البحر الشرقي بين الساعة 11:40 و11:50 من مساء الأربعاء، وقد حلقا لحوالي 360 كيلومترا قبل أن يسقطا في البحر. وتقوم سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية بتحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك ارتفاع الصواريخ. وانتقدت هيئة الأركان المشتركة الإطلاق الكوري الشمالي، الذي جاء في أعقاب فشل إطلاق مركبة إطلاق فضائية في وقت سابق من هذا الشهر، ووصفته بأنه "استفزاز خطير يضر بالسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن في العالم بأسره"، كما نددت بعمليات الإطلاق باعتبارها انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وفي إشارة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يجري حاليا المناورات العسكرية السنوية المشتركة "أولتشي فريدوم شيلد" مع الجيش الأمريكي، قالت هيئة الأركان المشتركة الجنوبية إنها ستعزز جهود المراقبة واليقظة مع الحفاظ على وضع الاستعداد الثابت استعدادا لأي استفزازات إضافية. وكان إطلاق أمس الأربعاء هو الرابع عشر الذي تطلق فيه بيونغ يانغ صواريخ باليستية هذا العام، وكان آخرها قبل 37 يوما. ويبدو أن الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية جاء احتجاجا على تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" والتدريبات الجوية المشتركة فوق شبه الجزيرة التي أجريت في وقت سابق من أمس وشاركت فيها قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 1 بي".