عدد السياح الأجانب في كوريا يتجاوز لأول مرة مليون شخص على أساس شهري

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قالت المؤسسة الكورية لتنمية السياحة أمس الأربعاء إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في شهر يوليو الماضي بلغ مليونا و32 ألف شخص، بزيادة نسبتها 291% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد السياح الأجانب في كوريا مستوى مليون شخص على أساس شهري، منذ تفشي وباء كورونا.وكانت الصين أكثر دول العالم من حيث عدد السياح الزائرين لكوريا في شهر يوليو الماضي، حيث بلغ عدد السياح الوافدين من الصين حوالي 225 ألف شخص، وتلتها كل من اليابان بـ211 ألفا، والولايات المتحدة بـ105 آلاف، وتايوان بـ104 آلاف.أما عدد السياح الكوريين الذين سافروا للخارج فبلغ مليونين و154 ألف شخص في يوليو، بزيادة نسبتها 220% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.