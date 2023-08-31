كيم جونغ أون يتفقد تدريبا لمركز القيادة ردا على مناورات أولتشي فريدوم شيلد

Photo : YONHAP News

تفقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تدريبا لمركز القيادة التابع لهيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي، والذي بدأ ردا على تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" الجارية حاليا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، اليوم الخميس، إن "كيم" زار مركز القيادة أول من أمس الثلاثاء لمراجعة التدريبات التي يشارك فيها الجيش بأكمله، احتجاجا على ما وصفته بأنه "تدريبات مشتركة واسعة النطاق واستفزازية للغاية تحاكي حربا هجومية شاملة ضد كوريا الشمالية".ووفقا لوكالة الأنباء، تهدف التدريبات إلى احتلال أراضي كوريا الجنوبية بأسرها من خلال صد العدوان العسكري لقوات العدو وشن هجمات مضادة. وقال التقرير إن "كيم" شدد على ضرورة تخريب خطوط الاتصال بين قادة ضباط العدو في أسرع وقت ممكن لشل معنوياتهم وقدراتهم على الاشتباك في الحرب.وكان اليوم الخميس هو المرة الأولى على الإطلاق التي تصدر فيها كوريا الشمالية تقريرا حول إجراء مثل هذه التدريبات التي يشارك فيها الجيش الكوري الشمالي بأكمله.