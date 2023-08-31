انخفاض الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في كوريا خلال شهر يوليو

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انخفض الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو الماضي، لتسجل المجالات الثلاثة انخفاضا في وقت واحد للمرة الأولى منذ يناير.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.7% عن الشهر الأسبق ليصل إلى 109.8 نقطة في يوليو.وبذلك سجل الإنتاج الصناعي انخفاضا بعد ارتفاع طفيف في مايو، واستقراره في نفس المستوى في يونيو، حيث سجل انخفاضا بمقدار 6.5 نقطة في الإدارة العامة مما أدى إلى انخفاض الإنتاج، إلى جانب انخفاض الإنتاج بنسبة 2% في صناعات التعدين والتصنيع.وانخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 8.9% خلال الشهر الماضي، ليسجل بذلك أكبر انخفاض منذ 11 عاما و4 أشهر.وقد انكمشت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 3.2%، مسجلة أكبر انخفاض منذ 3 أعوام.وانخفض المؤشر المتزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار 0.5 نقطة على أساس شهري إلى 99.6 نقطة في يوليو.وارتفع المؤشر الرائد المركب، الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية، بمقدار 0.4 نقطة إلى 99.3 نقطة.