تخفيض تصنيف كورونا في كوريا إلى أقل مستوى للأمراض المعدية

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اعتبارا من اليوم الخميس، سيتم تصنيف فيروس كورونا في كوريا الجنوبية على أنه مرض معدٍ من المستوى الرابع.وسوف تقوم الحكومة بإجراء هذا التعديل بما يتماشى مع الإجراءات التي تم الانتهاء منها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وسط تباطؤ تفشي الفيروس والانخفاض الكبير في معدل الوفيات.وقد تم تخفيض تصنيف كورونا في البداية على أنه مرض معد من المستوى الثاني، إلى جانب السل والحصبة والكوليرا والتيفويد والجذام، لكنه سيكون بدءا من الآن في نفس مجموعة الإنفلونزا وسارس والحمى القلاعية.واعتبارا من اليوم أيضا ستعلق الحكومة العد اليومي لحالات الإصابة بكورونا، مع استخدام تقارير الحالات من حوالي 500 مؤسسة طبية بدلا من ذلك لتقدير عدد الحالات الأسبوعية.ومع التعديل، سيتم إنهاء دعم الدولة للاختبارات وعلاج المرضى بالمستشفيات، كما ستنتهي أيضا دفعات تكاليف المعيشة ونفقات الإجازة المدفوعة للمؤهلين لها.ولكن سيستمر الدعم الجزئي لاختبارات المستضدات السريعة للفئات المعرضة للخطر، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، كما ستبقى مرافق الاختبار لتقديم اختبارات "بي سي آر" مجانية لهذه المجموعات، وكذلك للمقيمين في المرافق المعرضة لخطر الإصابة بالعدوى. وسوف تواصل الحكومة أيضا تقديم الدعم في مجال التطعيم والعلاج لهذه المجموعات.