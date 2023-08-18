التينور الكوري ليم هيونغ جو يغني في حفل يسبق قداس لبابا الفاتيكان

Photo : YONHAP News

سيقدم التينور الكوري "ليم هيونغ جو" بعض الأغاني في حفل سيقام قبيل قداس سيقيمه بابا الفاتيكان "فرانسيس" في العاصمة المنغولية "أولانباتور" يوم 3 من شهر سبتمبر القادم.وصرحت مصادر في دائرة الموسيقى الشعبية ومصادر كاثوليكية كورية اليوم بأن التينور "ليم" سيقدم ثلاث أغنيات، هي "آفي ماريا" و"يو ريز مي آب" و"بانيس آنجيليكوس"، في حفل سيقام قبيل القداس الذي سيقيمه بابا الفاتيكان في استاد أولانباتور آرينا في منغوليا في الساعة الرابعة من بعد ظهر الثالث من سبتمبر، كما ستقدم فرقتان منغولية وفيتنامية عروضا تقليدية.وقد تلقى الفنان "ليم" دعوة للمشاركة في الحفل باعتباره موسيقا يمثل كوريا الجنوبية.تجدر الإشارة إلى أن بابا الفاتيكان يزور منغوليا لمدة 5 أيام بدءا من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين القادم الرابع من سبتمبر.وأوضحت المصادر أن التينور الكوري تلقى تلك الدعوة على خلفية قيامه بمختلف أنشطة حماية السلام العالمي والأعمال الخيرية. وتكريما له، فاز ليم بميدالية للسلام منحتها له الأمم المتحدة في شهر ديسمبر من عام 2010، ليكون أول كوري في هذا المجال، وظل يعمل سفيرا خاصا للنوايا الحسنة تابعا لمنظمة اليونسكو الدولية.