اختتام المناورات العسكرية الكورية الأمريكية اليوم

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تختتم مساء اليوم الخميس المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية "أولتشي فريدوم شيلد".وقد عقد الجانبان الجزء التمهيدي من المناورات في الفترة من 16 إلى 18 من هذا الشهر، ثم الجزء الأول من المناورات المشتركة الرئيسية في الفترة من 21 إلى 25، من اجل فحص القدرات الشاملة على القيام بعمليات عسكرية.أما في الجزء الثاني من المناورات الذي جرى في الفترة من 28 إلى 31 من أغسطس، فقد شاركت القوات البرية والبحرية والجوية والبرمائية إلى جانب القوات الأمريكية الموجودة في كوريا وقوة الفضاء الأمريكية.واستهدفت المناورات تعزيز قدرات القوات المشتركة على الاستجابة للتهديدات النووية والصاروخية المتطورة من قبل كوريا الشمالية.وشارك في هذه المناورات أيضا عدد من الدول الأعضاء ضمن قوات الأمم المتحدة، وهي أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا ونيوزيلاندا والفلبين وتايلاند، كما قامت لجنة إشراف الدول المحايدة برصد عملية تنفيذ المناورات بناء على اتفاقية الهدنة.