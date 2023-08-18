تخصيص يوم 2 أكتوبر كعطلة مؤقتة في كوريا

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صرح الرئيس الكوري "يون صوك يول" بأنه قرر تخصيص يوم 2 من شهر أكتوبر القادم، الذي يقع بين إجازة عيد الحصاد "تشو سوك" وعيد "التأسيس الوطني"، لهذا العام، كعطلة رسمية مؤقتة.وبعد أن يتم تحديد هذا اليوم كعطلة مؤقتة رسميا بناء على موافقة من مجلس الوزراء، سيمكن للمواطنين الكوريين التمتع بإجازة طويلة نسبيا تستمر 6 أيام.جاء ذلك في الاجتماع الـ19 للتعامل مع الطوارئ الاقتصادية ومعيشة الشعب، الذي عقده الرئيس اليوم في المكتب الرئاسي في سيول، حيث أشار إلى أنه قرر تحديد تلك العطلة الرسمية المؤقتة بهدف تعزيز الاستهلاك المحلي من خلال تنشيط السياحة الداخلية.وأوضح يون أنه سيتخذ بعض التدابير الرامية إلى تنشيط السياحة الداخلية بما في ذلك توزيع 600 ألف من كوبونات خصم الإقامة والإعفاء من رسوم الطرق السريعة خلال فترة الإجازة، إلى جانب تحديد تلك العطلة المؤقتة.وأضاف أنه سيسعى إلى زيادة عدد الرحلات الجوية وتبسيط إجراءات الدخول من أجل زيادة عدد السياح الأجانب القادمين إلى كوريا، وتنشيط الاقتصاد المحلي، كما سيعمل أيضا على زيادة سهولة الدفع، مثل "الدفع المتنقل"، وتعزيز الترويج للسياحة الكورية في الخارج.وتعهد الرئيس الكوري ببذل أقصى الجهود لاستقرار الأسعار خلال فترة عيد الحصاد "تشو سوك"، التي ستبدأ يوم 28 سبتمبر وتنتهي يوم 30.وفي سياق متصل، أكد الرئيس على ضرورة تخفيض أسعار مواد العيد بأكثر من 5% مقارنة مع العام الماضي، موضحا أن الحكومة ستطرح المزيد من السلع بشكل غير مسبوق مع تقديم خصومات بقيمة 67 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 50 مليون دولار، من أجل زيادة الإمدادات من المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية واستقرار أسعارها.