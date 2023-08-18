الحكومة الكورية تضخ 80 مليار وون في تعزيز استهلاك المنتجات السمكية

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قررت الحكومة الكورية ضخ مبلغ 80 مليار وون، أي ما يعادل حوالي ستين مليون دولار، بشكل إضافي من ميزانيتها الاحتياطية لهذا العام، من أجل زيادة استهلاك المنتجات السمكية.وصرحت وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية الكورية اليوم في تقرير حول تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما اليابانية، بأنها سوف تضخ ميزانية احتياطية بشكل غير عادي من أجل تخفيف تقلص استهلاك المنتجات البحرية الناتج عن تصريف تلك المياه الملوثة من المحطة اليابانية.ومن المتوقع أن يتم تخصيص 40 مليار وون من ذلك المبلغ في زيادة استهلاك بطاقات المنتجات السمكية، و36 مليار وون في توسيع فعاليات الخصم، و4 مليارات وون في توسيع نظام ما يسمى "صفر مدفوعات".كما قررت الوزارة تنظيم عدد من فعاليات الخصم لمختلف المنتجات السمكية احتفالا بعيد الحصاد "تشوسوك"، بدءا من اليوم وحتى يوم 28 سبتمبر القادم.وإذا وافق مجلس الوزراء على إنفاق هذه الميزانية الاحتياطية، فسوف يزيد سقف الخصم لكل فرد من 10 آلاف وون إلى 20 ألف وون، بينما ستزيد نسبة الخصم من 50% على الأكثر إلى 60%.