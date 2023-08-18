المحكمة العليا تعارض السجن المؤبد دون إفراج مشروط

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تسعى الحكومة الكورية لإقرار عقوبة السجن المؤبد دون إفراج مشروط من أجل مواجهة الجرائم العشوائية التي زاد عددها هذه الأيام، لكن المحكمة العليا أعربت عن معارضتها لتلك المساعي.وقالت المحكمة العليا ردا على سؤال توجه به البرلمان حول إدخال نظام عقوبة السجن المؤبد دون إفراج مشروط، إنه إذا تم تطبيق هذا النظام مع الحفاظ على نظام عقوبة الإعدام، فسوف تكون هناك خطورة توسيع مثل هذا النوع من الأحكام إلى الجرائم العامة، الأمر الذي يعني أن هناك احتمالا بارتفاع مستوى العقوبات الإجمالية من خلال استبدال عقوبة السجن المؤبد، وليس عقوبة الإعدام، بعقوبة السجن المؤبد بلا إفراج مشروط.وأشارت المحكمة إلى أمثلة لأحكام عقوبة السجن المؤبد دون إفراج مشروط حتى في الحوادث المرورية في بعض الولايات الأمريكية، وأضافت أن الدول المتقدمة تتجه إلى إلغاء ذلك النظام لمخالفته للدستور.كما قالت إنه من المهم درسة إدخال تلك العقوبة الخطيرة التي لا تقل عن عقوبة الإعدام بشكل جدي، مشيرة إلى ضرورة تحديد الجرائم الخاضعة لها بشكل واضح.وكان وزير العدل "هان دونغ هون" قد أوضح أمس أن الوزارة تسعى إلى وضع نظام لعقوبة السجن المؤبد دون إفراج مشروط بغض النظر عن وجود نظام عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن وجود النظامين معا أمر غير مستحيل.