سيول تدعو أعضاء الأمم المتحدة إلى وقف التعاون العسكري مع كوريا الشمالية

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حثت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوقف الفوري للتعاون العسكري مع كوريا الشمالية، بما في ذلك تجارة الأسلحة غير المشروعة التي تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال المتحدث باسم الوزارة "ليم سو سوك" إنه يتعين على جميع أعضاء الأمم المتحدة تعليق هذا التعاون مع بيونغ يانغ الذي يعيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية شاركت في مؤتمر صحفي عقدته في وقت سابق السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، حيث أعربت عن قلقها بشأن مساعي روسيا لشراء أسلحة من كوريا الشمالية. وقد عقد سفراء واشنطن وسيول وطوكيو لدى الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، طالبوا فيه بوقف المفاوضات بشأن تجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض "جون كيربي" في وقت سابق من يوم الأربعاء أن مفاوضات الأسلحة بين الجانبين "تتقدم بنشاط"، بما في ذلك الرسائل المتبادلة بين "كيم جونغ أون" و"فلاديمير بوتين".وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول للصحفيين إن كوريا الجنوبية تراقب هذه القضية بالتنسيق مع حلفائها، مع الحفاظ على اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة.