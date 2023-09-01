وزير المالية ينفي التوقعات بطلب ميزانية تكميلية

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أعرب وزير المالية "تشو كيونغ هو" عن معارضته لفكرة الميزانية التكميلية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، قائلا إن تكبد المزيد من الديون سيكون ضارا بالسلامة المالية والمكانة الائتمانية العالمية لكوريا.وردا على سؤال من أحد نواب حزب المعارضة خلال اجتماع للجنة الميزانية البرلمانية أمس الخميس، قال "تشو" إن الدَيْن الوطني زاد بسبب الإدارة المالية التوسعية والمتساهلة في ظل الحكومة السابقة. وأضاف أنه إذا ارتفع الإنفاق بنمط مماثل للماضي، فإن كوريا الجنوبية ستواجه زيادة في الدين الوطني، مؤكدا أن التصنيف الائتماني سوف يتضرر.وقال إن النمو يقوده القطاع الخاص والشركات والسوق، بينما ينبغي إنفاق الأموال الحكومية فقط على المجالات الأساسية، مثل السلامة العامة وحماية الفئات الضعيفة اجتماعيا.وأكد "تشو" مجددا على أهمية السلامة المالية ومبدأ الاختيار والتركيز عندما يتعلق الأمر بالإنفاق.وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية، قال الوزير "تشو" إنه نظرا لأن الظروف كانت صعبة للغاية في النصف الأول من هذا العام، فإن الوضع سوف يتحسن في النصف الثاني.