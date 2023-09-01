تأكيد سلامة 44 كوريا في الغابون وإصدار تحذير من السفر إليها

Photo : YONHAP News

تحققت سفارة كوريا الجنوبية من أن ما مجموعه 44 كوريا جنوبيا موجودون حاليا في الغابون، حيث وقع انقلاب عسكري، جميعهم آمنون.كما أصدرت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس أيضا تحذيرا خاصا من السفر إلى الغابون، وحثت الكوريين الجنوبيين هناك على المغادرة إلى مكان أكثر أمانا، كما حثت أولئك الذين يخططون للزيارة على إلغاء أو تأجيل خططهم.ويتم إصدار تحذير خاص من السفر عندما تكون هناك مخاطر أمنية عاجلة، ويظل صالحا لمدة تصل إلى 90 يوما.وقالت الوزارة إنها ستواصل مراقبة الوضع في الغابون عن كثب، وستدرس إدخال تعديلات على تحذيرات السفر إذا رأت ذلك ضروريا.وقد استولى بعض ضباط الجيش يوم الأربعاء على السلطة من الرئيس "علي بونغو أونديمبا" احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم السبت، وقاموا بترشيح قائد مؤقت.وفي أعقاب الانقلاب، تم فرض حظر التجول وإغلاق الحدود.