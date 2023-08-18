كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على كيان و5 أشخاص في كوريا الشمالية

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فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب على كيان و5 أفراد متورطين في تطوير وتمويل البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم إن الحكومة قررت فرض هذه العقوبات ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا بدعوى أنه قمر اصطناعي.وأوضحت الوزارة أنه تم إدراج شركة "ريو كيونغ" الكورية الشمالية ضمن قائمة العقوبات أحادية الجانب، حيث إنها تورطت في تطوير أسلحة بالتحكم عن بعد، وإرسال القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للخارج، لتمويل البرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية.أما الـ5 أفراد الكوريين الشماليين الذين تم إدراجهم ضمن القائمة، فهم: "ريو كيونغ تشول" رئيس شركة "ريوكيونغ"، و4 مسؤولين آخرين في مكاتب الشركة الفرعية في كل من "شين يانغ" و"جين تشو" و"دان تونغ" في الصين.وأكدت الوزارة أن فرض هذه العقوبات جاء ضمن سعي الحكومة الكورية للعب دور ريادي في الجهود الدولية لمنع كوريا الشمالية من تطوير أقمار اصطناعية وطائرات بدون طيار، والتهرب من العقوبات المفروضة عليها، والحصول على تمويل للبرامج النووية والصاروخية.وأضافت أنها ستستمر في التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، لتتوقف كوريا الشمالية في استفزازاتها وتعود إلى طاولة الحوار لنزع السلاح النووي.بهذا، بلغ عدد الأفراد والكيانات التي فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب عليها 54 فردا و51 كيانا حتى الآن من شهر أكتوبر من العام الماضي.