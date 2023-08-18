رئيس الحزب المعارض يمثل أمام النيابة يوم الاثنين القادم

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سيمثل رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" أمام النيابة يوم الاثنين القادم الرابع من سبتمبر.وقال المتحدث باسم الحزب "كانغ سون او" في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الحمعة إن رئيس الحزب "لي" سوف يحضر لمكتب المدعى العام الإقليمي في مدينة "سو وان" يوم الاثنين القادم للمثول أمام النيابة في تحقيقاتها بشأن مزاعم تورطه في قيام شركة "سانغ بانغ وول" بإرسال نقود إلى كوريا الشمالية.وأضاف المتحدث أن "لي" سيمثل أمام النيابة صباح يوم الاثنين كمرحلة أولى من التحقيقات، وأنه سيحضر للنيابة مرة أخرى للخضوع لمرحلة أخرى من التحقيقات في يوم ما من الأسبوع القادم سيتم تحديده من خلال مشاورات مع النيابة العامة.وأكد أن موقف "لي" تم نقله للنيابة العامة صباح اليوم، وأنه ينتظر ردا عليه من النيابة.وقد بدأ رئيس الحزب المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" أمس الخميس إضرابا عن الطعام لأجل غير مسمى احتجاجا على الرئيس الكوري "يون صوك يول" الذي وصفه بأنه "يضر بالديمقراطية ومعيشة الشعب".