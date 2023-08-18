وزيرا الدفاع الكوري والبولندي يناقشان إبرام صفقة أسلحة إضافية

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أجرى وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والبولندي محادثات أمس الخميس لمناقشة إبرام صفقة أسلحة إضافية بين البلدين.ووفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الكورية اليوم الجمعة، قام وزير الدفاع الكوري "لي جونغ سوب" ونظيره البولندي "ماريوس بلاشاك" بتقييم ما تم تنفيذه من صفقة الأسلحة المبرمة في العام الماضي، وناقشا إمكانية توقيع صفقة أسلحة إضافية.وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت صفقة مع بولندا لتزويدها بمعدات دفاعية مختلفة، بما في ذلك دبابات من طراز "كي 2"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كي 9"، وطائرات هجومية خفيفة من طراز "إف إيه 50".وقالت الوزارة إن الوزيرين الكوري والبولندي بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في الصناعات الدفاعية والأسلحة، خاصة مركبات المشاه المدرعة ذات العجلات، ومركبات المشاة القتالية الثقيلة، والمركبات التكتيكية الصغيرة، والغواصات.