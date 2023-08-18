كوريا الجنوبية تفرض عقوبات أحادية على شركة كورية شمالية و5 أفراد

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فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب على 5 أفراد وشركة واحدة ممن تورطوا في التمويل غير المشروع لبرامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة إن الحكومة فرضت عقوبات على شركة "ريو كيونغ" لتطوي البرامج، وهي شركة كورية شمالية، و5 أفراد ذوي صلة بها، من بينهم رئيس الشركة "ريو كيونغ تشول".ووفقا للوزارة، فإن كوريا الجنوبية هي الأولى في العالم التي تفرض عقوبات على هؤلاء الأفراد والشركات.وتعتقد الحكومة أن الشركة قامت بدور في تمويل التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، وذلك من خلال مشاركتها في تطوير الطائرات بدون طيار وإرسال موظفي تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج.وقالت الوزارة إن العقوبات تظهر تصميم الحكومة القوي على قيادة جهود المجتمع الدولي لمنع تطوير كوريا الشمالية للأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار والتهرب من العقوبات والأنشطة التي تمول برامجها النووية والصاروخية.وأضافت أن الحكومة ستواصل تعزيز التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، لإقناع كوريا الشمالية بوقف أعمالها الاستفزازية والعودة إلى الحوار من أجل نزع أسلحتها النووية.