البرلمان الكوري يبدأ دورة عادية تستمر 100 يوم

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من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري الحادي والعشرون آخر دوراته العادية لهذا العام اليوم الجمعة. وسيبدأ البرلمان دورته العادية، التي تستمر 100 يوم، بحفل افتتاح في الساعة الثانية من بعد الظهر في القاعة الرئيسية.وتعد هذه هي الجلسة البرلمانية العادية الثانية تحت إدارة "يون صوك يول". ومع بقاء 7 أشهر حتى الانتخابات العامة في أبريل القادم، من المتوقع حدوث معارك محتدمة بين الأحزاب السياسية.ومن المقرر أن تعقد جلسة استجواب لمدة 4 أيام حول القضايا السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية من الاثنين إلى الخميس. وسوف يلقي رؤساء الأحزاب السياسية خطابات أمام البرلمان، بمن في ذلك رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، يوم 18 سبتمبر، ورئيس حزب قوة الشعب الحاكم في يوم 20 سبتمبر.وسوف يتم إجراء المراجعة البرلمانية لهذا العام للحكومة وهيئات الدولة في الفترة من 10 إلى 30 أكتوبر. كما سيعقد البرلمان جلسات تأكيد للمرشحين لمنصب رئيس المحكمة العليا ووزير الصناعة والتجارة خلال الجلسة العادية.